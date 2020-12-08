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Aktüel GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 18:17:58 -
GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün "mahrem yapısı" ve "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, meslekten ihraç edilen doktor ile kadın öğretmeni yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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