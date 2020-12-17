GÜNCELLEME - Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişimi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde devlet hastanesinin acil servisinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Hilmi K. (18), Bafra Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor Celal Ayyıldız ile kendisiyle ilgilenmediğini iddia ederek tartıştı.

Gencin sorun çıkaracağından şüphelenen doktor Ayyıldız, hastane polisinin yanına gidip durumu anlatarak yardım istedi.

Hastane polisi ile geri dönen doktora, Hilmi K. elinde gizlediği bıçakla saldırmak istedi. Bıçağı doktora doğru savuran saldırgan, hastane polisi ve özel güvenlik tarafından etkisiz hale getirildi.

Olayın ardından hastanede beyaz kod verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, gözaltına alınan zanlının saldırısının engellendiği anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.

- "Saldırıyla ilgili hukuki süreci yakından takip edeceğiz"

Samsun Valiliği, Bafra Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişimiyle ilgili hukuki sürecin yakından takip edileceğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hayatları pahasına büyük bir mücadele veren sağlık çalışanına yönelik saldırının üzücü olduğu belirtildi.

"Görevi başında saldırıya uğrayan Bafra Devlet Hastanesi Acil Servis Hekimimiz Celal Ayyıldız'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür şiddet olaylarının bir daha tekrarlanmaması temennisiyle menfur saldırıyı kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şiddetin hiçbir bahanesi olmamakla birlikte, özellikle sağlık çalışanlarımızın hayatları pahasına büyük bir mücadele verdikleri bu dönemde yapılan saldırı hepimizi derinden yaralamıştır. Saldırıyla ilgili hukuki süreci yakından takip edeceğiz ve her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla da doktor Ayyıldız'a yönelik saldırı kınandı.

Güvenlik görevlileri ve hastane polisi tarafından anında müdahale edilerek, saldırganın etkisiz hale getirildiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beyaz kod verilerek, saldırgan hakkında gerekli idari ve hukuki süreç başlatılmıştır. Tek tesellimiz, hekimimizin saldırıdan yara almadan kurtulmuş olmasıdır. Özellikle sağlık çalışanlarımızın hayatlarını ortaya koyarak, büyük bir mücadele gösterdikleri pandemi döneminde yapılan bu insanlık dışı saldırı hepimizi yaralamıştır. Sağlık çalışanlarımızın en çok desteğe ve morale ihtiyacı olduğu şu günlerde hekimimize yapılan saldırıyı kınıyor, hekimimize ve Bafra Devlet Hastanesi çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."