  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişimi
Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişimi

Bafra Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktora bıçakla saldırmaya çalışan genci, hastane polisi ve özel güvenlik engelledi - Saldırının engellendiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASI VE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:28:00 -
GÜNCELLEME - Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişimi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde devlet hastanesinin acil servisinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Hilmi K. (18), Bafra Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor Celal Ayyıldız ile kendisiyle ilgilenmediğini iddia ederek tartıştı.

Gencin sorun çıkaracağından şüphelenen doktor Ayyıldız, hastane polisinin yanına gidip durumu anlatarak yardım istedi.

Hastane polisi ile geri dönen doktora, Hilmi K. elinde gizlediği bıçakla saldırmak istedi. Bıçağı doktora doğru savuran saldırgan, hastane polisi ve özel güvenlik tarafından etkisiz hale getirildi.

Olayın ardından hastanede beyaz kod verildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Bu arada, gözaltına alınan zanlının saldırısının engellendiği anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.

- "Saldırıyla ilgili hukuki süreci yakından takip edeceğiz"

Samsun Valiliği, Bafra Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişimiyle ilgili hukuki sürecin yakından takip edileceğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hayatları pahasına büyük bir mücadele veren sağlık çalışanına yönelik saldırının üzücü olduğu belirtildi.

"Görevi başında saldırıya uğrayan Bafra Devlet Hastanesi Acil Servis Hekimimiz Celal Ayyıldız'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür şiddet olaylarının bir daha tekrarlanmaması temennisiyle menfur saldırıyı kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şiddetin hiçbir bahanesi olmamakla birlikte, özellikle sağlık çalışanlarımızın hayatları pahasına büyük bir mücadele verdikleri bu dönemde yapılan saldırı hepimizi derinden yaralamıştır. Saldırıyla ilgili hukuki süreci yakından takip edeceğiz ve her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla da doktor Ayyıldız'a yönelik saldırı kınandı.

Güvenlik görevlileri ve hastane polisi tarafından anında müdahale edilerek, saldırganın etkisiz hale getirildiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beyaz kod verilerek, saldırgan hakkında gerekli idari ve hukuki süreç başlatılmıştır. Tek tesellimiz, hekimimizin saldırıdan yara almadan kurtulmuş olmasıdır. Özellikle sağlık çalışanlarımızın hayatlarını ortaya koyarak, büyük bir mücadele gösterdikleri pandemi döneminde yapılan bu insanlık dışı saldırı hepimizi yaralamıştır. Sağlık çalışanlarımızın en çok desteğe ve morale ihtiyacı olduğu şu günlerde hekimimize yapılan saldırıyı kınıyor, hekimimize ve Bafra Devlet Hastanesi çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Çijov, geçen haftaki AB zirvesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ..
Çin ile ABD arasında yeni polemik
Dünya

Çin ile ABD arasında yeni polemik

Çin, ABD ordusunun üst düzey komutanları ile planlanan askeri istişare toplantısına katılmadı. ABD'nin Hint Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oram..
Ülke için acı gerçeği açıkladı... Ermenistan'ı bekleyen yeni felaket!
Dünya

Ülke için acı gerçeği açıkladı... Ermenistan'ı bekleyen yeni felaket!

Azerbaycan karşısında hezimete uğrayarak işgal ettiği topraklardan geri çekilme zorunda kalan Ermenistan için yeni felaketler kapıda. Başbak..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay