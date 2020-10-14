  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Samsun'da 20 bin sentetik hapla yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'da 20 bin sentetik hapla yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-14 17:49:22 -
GÜNCELLEME - Samsun'da 20 bin sentetik hapla yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 bin 689 sentetik hapla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Erol T, Samet K, Ümit K, Merve Ç. ve Demet T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Erol T, Samet K, Ümit K. ve Merve Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Demet T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım ve Atakum ilçesinde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu satanları belirleyen ekipler, dün zanlıların ikametlerinde yaptığı aramada 20 bin 689 sentetik hap, ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 680 lira ele geçirmiş, 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik atamalar
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.
Külliye'den hadsizliğe sert tepki
Gündem

Külliye'den hadsizliğe sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımına sert tepki gösterdi. Böyle bir tweetin hukuki b..
Ermenistan-Azerbaycan geriliminde Elif Şafak da safını belli etti
Gündem

Ermenistan-Azerbaycan geriliminde Elif Şafak da safını belli etti

Daha önce birçok skandal çıkışıyla gündeme gelen "FETÖ gelini" yazar Elif Şafak, işgalci Ermenistan'ın yanında yer aldı.
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay