  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-24 18:27:16 -
GÜNCELLEME - Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 Aralık'ta Vakıf Mahallesi'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 11 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Şüpheliler, savcılık sorglarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Akyazı ilçesinde 20 Aralık'ta 150 jandarma personelinin katılımıyla 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alınmış, aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 1 kilo 20 gram uyuşturucu, 18 uyarıcı hap, 2 bilgisayar, 2 tablet, 33 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 66 bin 595 lira ele geçirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti-CHP ittifakında deprem! Mansur Şen’i görevden aldılar, ortalık karıştı
Siyaset

İYİ Parti-CHP ittifakında deprem! Mansur Şen’i görevden aldılar, ortalık karıştı

CHP’li Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, imar anlaşmazlıkları yüzünden İYİ Parti kontenjanından atanan Belediye Başkan Yardımcısı Mansur ..
İncirlik Üssü'ne düştü! İncelemeye alındı
Dünya

İncirlik Üssü'ne düştü! İncelemeye alındı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'nde düşmüş şekilde bulunan drone, polislerce incelemeye alındı.
VGM burs sonuçları açıklandı mı? | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları
Eğitim

VGM burs sonuçları açıklandı mı? | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları

VGM burs sonuçları sorgula | Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğretim burs başvuruları 15-30 Ekim tarihleri arasında alındı. Burs başvurusunda..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay