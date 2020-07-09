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Aktüel

GÜNCELLEME - Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya Valisi Aydın Baruş: - "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz depremin merkez üssü olan mahallelerdeki incelemelerini sürdürüyor" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-09 00:34:29 -
GÜNCELLEME - Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 23.57'de ve 7,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ekiplerin sahada inceleme ve araştırma yaptığını belirten Baruş, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz depremin merkez üssü olan mahallelerdeki incelemelerini sürdürüyor." dedi.

Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

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