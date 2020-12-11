GÜNCELLEME - Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü

MALATYA (AA) - Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hastanenin koroner yoğun bakım ünitesinde bir yatak henüz belirlenemeyen nedenle yandı. Hastane yetkililerinin haber vermesi üzerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay sırasında bazı hastalar tedbir amaçlı ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli hastaneye gelerek Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk'ten bilgi aldı.

Vali Baruş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalarının yoğun bakım tedavisi gördüğü koroner yoğun bakım bölümündeki bir hastanın yatağında yangının çıktığını söyledi.

Yangınla ilgili incelemenin sürdüğünü dile getiren Vali Baruş, şunları kaydetti:

"Yatağın elektrikli olması nedeniyle kısa devre yapabilmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Yatakta başlayan yangın neticesinde içeriye, odaya ve o bölüme yoğun bir duman yayılıyor. Bu bölümde toplam 14 Kovid-19 hastamız yoğun bakım tedavisi görüyor. Yangının meydana geldiği yatakta yatan hastamızın kol, bacak ve karın bölgesinde birinci ve ikinci derece yanık mevcut ancak şu anda durumu iyi. Bu bölümde yatan, diğer hastalarımızda herhangi bir problem olmadı. Diğer odalarda herhangi bir hasar yok. Sadece yangının çıktığı o yatakta meydana gelen bir hasar var. 14 hastamızdan 9'u Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Bu hastalarımızdan biri entübe durumdaydı onun da durumu stabil şu anda. Diğer hastalarımız da Eğitim ve Araştırma Hastanemizin diğer yoğun bakım servislerinde tedavilerine devam ediliyor. Şu anda olumsuz bir durum yok."

Yoğun bakım servisinin bir an önce tekrar hizmete alınabilmesi için yangının meydana geldiği bölümde temizlik çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Baruş, konuya ilişkin hasta yakınlarına bilgi verildiğini, merak edilecek bir durumun olmadığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile emniyet güçlerinin olaya ilişkin soruşturmalarının devam ettiğini aktaran Baruş, "Olayla ilgili adli ve idari soruşturma süreci başlamış durumda. Bundan sonraki süreçte olayın neyden kaynaklandığı, kusur ve eksikliklerin neler olduğu tespit edilecek, ona göre işlem yapılacak. Ben buradan tüm hastalarımıza ve yakınlarına geçmiş olsun diyorum." diye konuştu.

Baruş, hızlı müdahaleyle hastaların sevkinin ve tedavisinin yapıldığını, şu anda sorun ve sıkıntı olabilecek durumun olmadığını sözlerine ekledi.