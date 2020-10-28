GÜNCELLEME - Koronavirüse yakalanan Kırkpınar başcazgırı "Pele Mehmet" yaşamını yitirdi
CENAZE TÖRENİ EKLENDİ
BURSA (AA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin önemli ismi "Pele Mehmet" lakabıyla tanınan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybeden başcazgır Mehmet Tura'nın cenazesi, Bursa'nın İznik ilçesinde toprağa verildi.
Mehmet Tura, 22 Ekim'de yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Bursa'nın İnegöl ilçesindeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Burada durumu kötüye giden Tura, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi.
Sabah saatlerinde durumu kötüleşen Mehmet Tura, yaşamını yitirdi.
Yakınları tarafından İznik'e getirilen Tura'nın cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.
Törene, Tura'nın yakınlarının yanı sıra İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.