  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Konya'da sattıkları metil alkol sebebiyle bir kişinin ölümüne neden olan 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Konya'da sattıkları metil alkol sebebiyle bir kişinin ölümüne neden olan 2 zanlı tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:58:55 -
GÜNCELLEME - Konya'da sattıkları metil alkol sebebiyle bir kişinin ölümüne neden olan 2 zanlı tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da bir baharatçıdan etil alkol zannederek aldıkları metil alkolü içen 2 kardeşten birinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibiyle çalışanı tutuklandı.

Merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde bulunan Kadınlar Pazarı'ndaki bir baharatçı dükkanından, 28 Mayıs'ta etil alkol alan Hakan (55) ile kardeşi Haluk Erdoğan (53), içmek için eve götürerek karışım yaptı.

Ancak tadını acı bulan Haluk Erdoğan alkolü içmekten vazgeçerken, ağabeyi Hakan Erdoğan bir miktar tüketti.

Gece rahatsızlanarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hakan Erdoğan, 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Ölen Erdoğan'dan alınan kan ve idrar örnekleri, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Tamamlanan raporda, Erdoğan'ın etil alkolden değil metil alkolden zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, baharatçı dükkanının sahibi Abdullah Aksoy (40) ile çalışan Mahir Mutlu'yu (23) gözaltına aldı.

Şüphelilerden Mahir Mutlu'nun ifadesinde, "Daha karlı olduğu için metil alkol sattık. O gün başka hiç kimseye metil alkol satmadık." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "olası kast ile ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Varank duyurdu: Dünya devinden Bursa'ya 250 milyon liralık yatırım
Ekonomi

Bakan Varank duyurdu: Dünya devinden Bursa'ya 250 milyon liralık yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Nestle, Bursa'da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestl..
Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'
Gündem

Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, yakın zamanda Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerine ihtiyaç duymayacağını söyled..
Paşinyan’dan Putin’i şoka uğratacak hamle! Hepsini sildi
Dünya

Paşinyan’dan Putin’i şoka uğratacak hamle! Hepsini sildi

Rus politolog İgor Korotçenko, Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan'ın ordudaki Rus yanlısı askerleri bilerek görevden aldığını söy..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay