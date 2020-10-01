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Aktüel GÜNCELLEME - Konya'da birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren kadın adliyeye sevk edildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Konya'da birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren kadın adliyeye sevk edildi

ZANLININ ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:31:15 -
GÜNCELLEME - Konya'da birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren kadın adliyeye sevk edildi

KONYA (AA) - Konya'da birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce eşinden boşanan Muradiye K. (29), merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde kiraladığı evde Yunus Bozdağ (26) ile yaşamaya başladı.

Muradiye K, yaklaşık 2 ay sonra aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle Bozdağ'dan şikayetçi olarak, koruma tedbiri aldırdı.

Ayrıldıktan sonra annesi ve kız kardeşiyle eşyalarını toplamak için tekrar eve gelen Muradiye K. ile Bozdağ arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Muradiye K, Bozdağ'ı göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bozdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Muradiye K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlının, polisteki ifadesinde, "Yunus bana sürekli şiddet uyguluyordu. Eve eşyalarımı toplamaya geldiğimde, eşya paylaşımı yüzünden kavga ettik. Öldürme niyetim yoktu." dediği öğrenildi.

Muradiye K, adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının "Neden öldürdünüz." sorusuna, "Onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu. O beni öldürecekti. Annemi darbetti. Kendimi koruma amaçlı bıçağı aldım. Pişmanım." dedi.

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