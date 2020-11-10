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Aktüel GÜNCELLEME - Kontrol noktasından elinde tabancayla geçtiği görüntüyü paylaşan kişi tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kontrol noktasından elinde tabancayla geçtiği görüntüyü paylaşan kişi tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-10 19:52:45 -
GÜNCELLEME - Kontrol noktasından elinde tabancayla geçtiği görüntüyü paylaşan kişi tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'da, araç içerisinde elinde tabancayla jandarma kontrol noktasından geçtiği görüntüleri paylaşan ve yakalanan Suriyeli zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Antakya ilçesi Ovakent jandarma yol kontrol noktasından araçla geçerken elinde tabancayla çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Jandarma ekiplerinin, Suriye uyruklu M.K. olduğunu belirlediği zanlının gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Bu tür görüntüler kasıtlı olarak birlik ve beraberliğimizi zedelemeye yönelik provokasyon içeren görüntülerdir. Bu konuda vatandaşlarımıza, sağduyulu duruşundan dolayı teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.

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