  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Kocaeli'de çıkan orman yangını söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Kocaeli'de çıkan orman yangını söndürüldü

BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI VE YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-26 19:03:51 -
GÜNCELLEME - Kocaeli'de çıkan orman yangını söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ağva-Şile yolu Akçaova Akıncı mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye gönderilen 2 helikopterin de desteğiyle yangını söndüren ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

- "5 hektarlık orman alanı etkilendi"

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, gazetecilere, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini, ekiplerin gerekli çalışmaları yapacağını söyledi.

Yangından yaklaşık 5 hektarlık orman alanının etkilendiği bildiren Turan, şunları kaydetti:

"Soğutma çalışmaları sürüyor. Her ihtimale karşı gece helikopterlerden biri Cengiz Topel Havalimanı'nda konaklayacak. Buradaki çalışmalara gönüllü vatandaşlarımızın da katkısı var. Yangın üst bölgedeki kısmı geçse Karadeniz'e kadar gidebilirdi. Çok şükür, alınan tedbirler sayesinde alevler durduruldu. Pilotlarımız da oraya acil müdahale etti."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Karşımızda artık iki virüs var
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Karşımızda artık iki virüs var

Samsun'da temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Karşımızda artık iki virüs var: Biri grip, di..
PKK'nın yayın organının fişi çekildi
Medya

PKK'nın yayın organının fişi çekildi

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin yayın organı Yeni Yaşam Gazetesi’nin internet sitesine mahkeme kararıyla erişim engeli getirild..
Üretilmesi tam 3 yıl sürdü! Rusya'dan Türkiye'ye gönderildi
Ekonomi

Üretilmesi tam 3 yıl sürdü! Rusya'dan Türkiye'ye gönderildi

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un mühendislik bölümü Atommash, inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ilk ünite..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı