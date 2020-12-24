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Aktüel GÜNCELLEME - Kocaeli'de 19 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kocaeli'de 19 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:23:17 -
GÜNCELLEME - Kocaeli'de 19 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2001 yılında mesire alanında bir kişinin darbedildikten sonra boğularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mesire Alanı'nda Haziran 2001'de askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın'ın (20) darbedildikten sonra boğularak öldürülmüş bulunmasına ilişkin şüphelilerin tespit edilmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekipler, cinayeti Aydın'ın arkadaşı olduğu belirtilen H.İ. (47) ile başka bir suçtan cezaevinde bulunan kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, H.İ'yi İstanbul'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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