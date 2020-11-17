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Aktüel GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti
Aktüel

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:28:53 -
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kocasının tabancayla vurduğu 6 çocuk annesi kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi'nde yakınlarının ikametinde dün kocası Taner Ş'nin (32) tabancayla vurarak yaraladığı Serpil Ş. (28), tedavi altına alındığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı Taner Ş, gazetecilere pişman olduğunu söyledi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Iğdır'dan Kahramanmaraş'a seyyar satıcılık yapmaya gelen Taner Ş, yakınlarının ikametinde tartıştığı karısını tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçmış, genç kadın hastanede tedavi altına alınmıştı.

Taner Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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