GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 2 grup arasında silahlı kavga çıktı
YARALI KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ericek Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda, A.B, S.B, A.B, O.B, A.B, Ö.B, Y.B, B.N.B, S.B, E.T, A.T, S.T, B.T. ile M.K. yaralandı.
Kentteki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan mahalle muhtarı Elbeyli Tüylü (55) hayatını kaybetti, A.B'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ve jandarma ekipleri, mahallede ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.
Bölgeye komando takviyesi yapılırken mahalleye giriş çıkışlar da kapatıldı.