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Aktüel

GÜNCELLEME - Kabil'de camide bombalı saldırı

Saldırıda imam dahil 2 kişi hayatını kaybetti ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-02 20:21:33 -
GÜNCELLEME - Kabil'de camide bombalı saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Vezir Ekber Han Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda ülkenin önemli din alimlerinden imam Muhammed Ayaz Niyazi ile bir kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vezir Ekber Han Camisi'ne yerleştirilen bombanın, akşam namazı sırasında patlatıldığını söyledi.

Aryen, saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Niyazi ile bir sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını ve cami avlusunda patlamaya hazır başka bir bombanın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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