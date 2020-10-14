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Aktüel GÜNCELLEME - İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 3 kişi daha hayatını kaybetti
Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 3 kişi daha hayatını kaybetti

Kentte metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 21'e yükseldi ÖLENLERİN SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-14 18:02:43 -
GÜNCELLEME - İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 3 kişi daha hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 3'ünün daha yaşamını yitirmesiyle kentte ölenlerin sayısı 21'e çıktı.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne başvuran 49 yaşındaki Mustafa Tepe müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tepe'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle başvuran Turhan Ergök ile Musa Göggöz de hayatını kaybetti.

Böylece, İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Kentte sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan 6'sı 10 Ekim'de, 4'ü 11 Ekim'de, 6'sı 12 Ekim'de, 2'si de dün yaşamını yitirmişti.

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