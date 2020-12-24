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Aktüel GÜNCELLEME - İzmir'de hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalıştıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı
Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'de hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalıştıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı

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Yeniakit Publisher
2020-12-24 16:35:08 -
GÜNCELLEME - İzmir'de hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalıştıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde, hazine ve orman arazilerini kanuna aykırı olarak satmaya çalıştıkları iddia edilen 6'sı kamu görevlisi 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçedeki hazine ve orman arazilerinin kanuna aykırı şekilde satılmak istendiği ve 2B vasfındaki arazilerle ilgili usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma sonucu "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma", "irtikap", "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 6'sı kamu görevlisi 8 kişi gözaltına alındı.

Aralarında Urla Orman İşletme Şefliğinde çalışan orman mühendisi, şoför ve orman görevlisi ile Milli Emlak Müdürlüğü çalışanının da bulunduğu zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



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