GÜNCELLEME - İzmir'de bir kişi eski eşini tabancayla öldürdü
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İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi eski eşini tabancayla öldürdü.
Alınan bilgiye göre H.O.B. (31), eski eşi Fulya Öztürk'ün (35) çalıştığı İnönü Caddesi'ndeki unlu mamuller işletmesine gitti.
Tabancayla Öztürk'e ateş eden zanlı, olay yerinden kaçtı. Öztürk hayatını kaybetti.
Zanlı daha sonra polise teslim oldu.
- İlk ifadesinde "kıskançlık" dedi
Olayda kullandığı tabancayla teslim olan H.O.B'nin emniyetteki ilk ifadesinde eski eşi Öztürk'ü kıskançlık nedeniyle vurduğunu söylediği öğrenildi.
Çiftin iki yıl önce ayrıldığı, iki çocuğu bulunduğu ifade edildi.
Başka suçlardan sabıka kayıtları olduğu belirtilen H.O.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.