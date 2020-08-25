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Aktüel GÜNCELLEME - Hindistan'da çöken 5 katlı binanın enkazından 60 kişi kurtarıldı
Aktüel

GÜNCELLEME - Hindistan'da çöken 5 katlı binanın enkazından 60 kişi kurtarıldı

Çöken binanın enkazında 13 kişi hayatını kaybetti ÖLÜ SAYISI ve DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-25 21:46:48 -
GÜNCELLEME - Hindistan'da çöken 5 katlı binanın enkazından 60 kişi kurtarıldı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, dün çöken 5 katlı binanın enkazından 60 kişi kurtarıldı.

Raigad bölgesi yetkililerinden Nidhi Chaudhari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mumbai'ye 4 saat mesafedeki Raigad'da dün çöken binanın enkazı altında kalan 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Kurtarma operasyonunun dün geç saatlerden bu yana devam ettiğini bildiren Chaudhari, ulusal afetle mücadele ekiplerinin gece boyu çalışması sonucu 45 dairenin bulunduğu binanın enkazından 60 kişinin kurtarıldığını aktardı.

Chaudhari, kurtarılanlar arasında 4 yaşında bir erkek çocuğunun da bulunduğu bilgisini paylaştı.

Çalışmalarda yaralanan bazı ekip üyelerinin hastaneye kaldırıldığını kaydeden Chaudhari, binanın çökme nedeninin henüz bilinmediğini ve konuyla ilgili soruşturma açıldığını ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Maharaştra'nın Raigad, Mahad bölgesinde binanın çökmesinden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kalbim, sevdiklerini kaybeden ailelerin yanında. Yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum. Yerel yetkililer ve Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekipleri olay yerinde ve mümkün olan tüm yardımı sağlıyor."

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, binanın çökmesinin "üzücü" olduğunu belirterek herkesin güvenliği için dua ettiğini ifade etti.

Ülkede haziran-eylül aylarındaki muson yağışları, sıklıkla sağlam olmayan yapıların çökmesine yol açıyor.

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