GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI İLE ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Düğün Yurdu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 16 arazöz ve ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.
Öte yandan, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.