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Aktüel GÜNCELLEME - Hakkari'de minibüs ile tır çarpıştı: 4 ölü, 7 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Hakkari'de minibüs ile tır çarpıştı: 4 ölü, 7 yaralı

VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:03:33 -
GÜNCELLEME - Hakkari'de minibüs ile tır çarpıştı: 4 ölü, 7 yaralı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsünün tırla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Hakkari-Yüksekova kara yolu Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden 30 AAB 184 plakalı yolcu minibüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü yolda, karşı yönden gelen 33 CKB 35 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralıları minibüsten çıkararak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 09.00 sıralarında Hakkari-Yüksekova kara yolunda yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kazayla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeten vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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