GÜNCELLEME - Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun silahlı saldırıda yaralandı

GÜMÜŞHANE (AA) - Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'un Kulüp Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıda yaralandı.

Olgun, merkeze bağlı Tekkeköy köyündeki kulüp tesislerinde bulunan odasında henüz kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Olgun, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için güvenlik güçlerinin başlattığı çalışma devam ediyor.

- Vali Taşbilek'ten hastaneye ziyaret

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, hastaneye gelerek Olgun'un durumuna ilişkin bilgi aldı.

Taşbilek, gazetecilere, saldırının ardından sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinin teyakkuza geçtiğini söyledi.

Olgun'un ivedilikle hastaneye getirildiğini ve ameliyata alındığını belirten Taşbilek, "Allah'a şükür, doktorlarımızın verdiği bilgiye göre bilinci açık bir şeklide ameliyata alındı. Ameliyatta belirli müdahaleler söz konusu oldu. Şu an itibariyle hayati tehlike noktasında herhangi bir şey gözükmediği bilgisi doktorlarımız tarafından bize iletildi." dedi.

Taşbilek, gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığını ifade ederek, "Selametle bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Öte yandan, Olgun'u başından, karnından ve bacağından yaralayarak kaçan kişinin, kasten adam öldürmek suçundan hükümlü olan ancak yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında cezaevinden özel şartla salıverilen İ.K. olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri, İ.K. ve yanında bulunan M.E'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.