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Aktüel GÜNCELLEME - Gaziosmanpaşa'da sahte içkiden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Gaziosmanpaşa'da sahte içkiden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-14 19:51:31 -
GÜNCELLEME - Gaziosmanpaşa'da sahte içkiden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da sahte içki nedeniyle 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

11 Ekim'de gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli Adnan P, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılığın itirazı üzerine hakkında yeniden gözaltı kararı verilen şüpheli Adnan P., dün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan şüpheli, ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

"Kasten öldürme" suçundan hakimlikçe tutuklanmasına karar verilen Adnan P, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

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