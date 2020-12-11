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Aktüel GÜNCELLEME - Esenler'de marketteki tacize ilişkin bir şüpheli yakalandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Esenler'de marketteki tacize ilişkin bir şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: - "Konu ile ilgili adli makamlarca her iki şahıs hakkında hayasızca hareketler ve müstehcenlik suçundan işlem yapılması talimatı verilmiştir. Olayın şüphelilerinden A.Ö. isimli şahıs yakalanmıştır. S.D. isimli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir" İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-11 20:08:07 -
GÜNCELLEME - Esenler'de marketteki tacize ilişkin bir şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Esenler'deki markette tacize ilişkin bir şüpheli yakalandı, bir başka zanlının da yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Esenler'de bir kadının taciz edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlatıldı.

Görüntülerden kimliği belirlenen A.Ö, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalanırken, diğer şüpheli S.D'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Tacize uğrayan kişinin engelli olmadığı ve 18 yaşından büyük olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, bazı sosyal medya hesaplarında "zihinsel engelli bir kız çocuğuna bir markette cinsel taciz anları" şeklinde yapılan paylaşıma istinaden yürütülen çalışmaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Kazım Karabekir Mahallesi Endülüs Caddesi üzerinde bir iş yerinde gerçekleştiği anlaşılan konu ile ilgili paylaşımda taciz edildiği iddia olunan şahsın 18 yaşından büyük olduğu ve herhangi bir engelinin bulunmadığı, taciz ettiği iddia olunan şahsın A.Ö. olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli makamlarca her iki şahıs hakkında hayasızca hareketler ve müstehcenlik suçundan işlem yapılması talimatı verilmiştir. Olayın şüphelilerinden A.Ö. isimli şahıs İstanbul Bayrampaşa Otogarında görevlilerimizce yakalanmıştır. S.D. isimli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir."

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