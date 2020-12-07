GÜNCELLEME - Endonezya'da sel nedeniyle 28 bin kişi yerinden oldu

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Açe eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde yaklaşık 28 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Açe Afet Ajansı Yönetimi (BPBA) Başkanı Sunawardi, yaptığı açıklamada, hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların, eyaletin Kuzey Açe ve Doğu Açe bölgelerine bağlı 39 ilçede sele neden olduğunu belirtti.

Bölgede 4 köprünün zarar gördüğü ve bazı yerlerde meydana gelen heyelanlar nedeniyle yollarda hasar oluştuğu bilgisini paylaşan Sunawardi, Kuzey Açe'de yaklaşık 18 bin ve Doğu Açe'de 9 bin 988 kişinin evlerini su baskınları nedeniyle terk etmek zorunda kaldığını aktardı.

Sunawardi, bazı noktalarda su seviyesinin halen 2 metre civarında olduğunu belirterek, selzedelerin yoğunlukla cami ve kamu kurumları gibi daha güvenli alanlara tahliye edildiğini bildirdi.

Bölgede şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde, yardım ve tahliye çalışmalarının yanı sıra arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasındaki yağmur sezonunda sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.