  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Endonezya'da sel nedeniyle 28 bin kişi yerinden oldu
Aktüel

GÜNCELLEME - Endonezya'da sel nedeniyle 28 bin kişi yerinden oldu

TAHLİYE EDİLENLERİN SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-07 11:24:51 -
GÜNCELLEME - Endonezya'da sel nedeniyle 28 bin kişi yerinden oldu

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Açe eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde yaklaşık 28 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Açe Afet Ajansı Yönetimi (BPBA) Başkanı Sunawardi, yaptığı açıklamada, hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların, eyaletin Kuzey Açe ve Doğu Açe bölgelerine bağlı 39 ilçede sele neden olduğunu belirtti.

Bölgede 4 köprünün zarar gördüğü ve bazı yerlerde meydana gelen heyelanlar nedeniyle yollarda hasar oluştuğu bilgisini paylaşan Sunawardi, Kuzey Açe'de yaklaşık 18 bin ve Doğu Açe'de 9 bin 988 kişinin evlerini su baskınları nedeniyle terk etmek zorunda kaldığını aktardı.

Sunawardi, bazı noktalarda su seviyesinin halen 2 metre civarında olduğunu belirterek, selzedelerin yoğunlukla cami ve kamu kurumları gibi daha güvenli alanlara tahliye edildiğini bildirdi.

Bölgede şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde, yardım ve tahliye çalışmalarının yanı sıra arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasındaki yağmur sezonunda sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Marton Gyöngyösi'den tarihi itiraf: Türkiye olmadan yapamayız
Dünya

Marton Gyöngyösi'den tarihi itiraf: Türkiye olmadan yapamayız

Avrupa Parlamentosunun Macar Milletvekili Marton Gyöngyösi, son dönemdeki göçmen krizinin Türkiye olmadan çözülemeyeceğini söyledi...
Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!
Gündem

Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!

Cezaevinden çıktıktan sonra kendisini “Mesih” ilan eden ve öldüğü öne sürülen Hasan Mezarcı, açıklamada bulundu.
Haluk Özdil, 'Her şey önceden planlandı' dedi ve tartışma çıkaracak açıklamayı yaptı
Gündem

Haluk Özdil, 'Her şey önceden planlandı' dedi ve tartışma çıkaracak açıklamayı yaptı

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile ilgili tartışma çıkaracak açıklamalar yaptı...
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay