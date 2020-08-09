GÜNCELLEME - Elazığ'da 1000 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 1000 dekarlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Yoğunağaç ve Balcalı köyleri mevkisinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Karakoçan Kaymakamlığı, Elazığ, Karakoçan, Palu ve Kovancılar belediyelerine ait itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1000 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin yaklaşık 9 saat süren yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgenin dağlık ve engebeli olması nedeniyle yangına güçlükle müdahale eden ekiplerin alandaki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin ve Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba da bölgeye giderek yangın söndürme çalışmalarını inceledi, son durumla ilgili bilgi aldı.



Belediye Başkanı Akbaba, AA muhabirine, çok sayıda ekip ve iş makinesiyle yangına müdahale ettiklerini anlattı.



Yangının yerleşim alanlarına sıçrama riskine karşı gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden Akbaba, "Maalesef ilçemizde üzücü bir orman yangın çıktı. Yangının tamamen söndürülmesi için ekipler yoğun emek sarf ediyor. Yaklaşık 1000 dekar ormanlık alanda zarar söz konusu. Temennimiz bu tür orman yangınlarının bir daha olmaması. Tüm halkımızın orman yangınlarına karşı daha duyarlı olmalarını ümit ediyoruz." dedi.