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Aktüel GÜNCELLEME - Çorum'da kömür madeninde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Çorum'da kömür madeninde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

İŞÇİLERİN İSİMLERİ VE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:31:40 -
GÜNCELLEME - Çorum'da kömür madeninde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesindeki kömür ocağında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Çomu köyü yakınlarındaki maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada Veli Karaduman (47) hayatını kaybetti. Ekrem Atak (46), Barış Filiz (19) ve Ömer Kula yaralı olarak kurtuldu.

Patlamanın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Madenden çıkartılan işçilerden Atak ve Filiz, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kula'nın tedavisi ise İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.


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