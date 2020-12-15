  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Bursa'da sahte içkiden zehirlenen 2 kişi öldü, 12 kişi tedaviye alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Bursa'da sahte içkiden zehirlenen 2 kişi öldü, 12 kişi tedaviye alındı

Sahte içkilerle ilgili iki şüpheliyi gözaltına ekipler, 4 kişiye satılan 30 litre alkolü tüketilmeden ele geçirdi ÖLÜ VE TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-15 23:42:11 -
GÜNCELLEME - Bursa'da sahte içkiden zehirlenen 2 kişi öldü, 12 kişi tedaviye alındı

BURSA (AA) - Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişi öldü, 12 kişi ise tedaviye alındı.

Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesine dün ve bugün farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşmaları üzerine başvuran Mehmet İ. (51), Ferdi N.(37), B.E. (36), M.T. (51), E.A. (43), A.G (52), M.D. (58), M.Ö.K, R.H, G.M, F.D.Y. (49), T.M. (44), İ.Ç.(39) ve S.Ç'nin (51) sahte içkiden zehirlendikleri bilgisi üzerine Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Hastanede tedaviye alınanlardan Mehmet İ. ve Ferdi N. yaşamını yitirdi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hastanede tedavi görenlerden sahte içkileri yarım litrelik pet şişeler halinde temin ettikleri kişinin E.O. olduğunu öğrendi.

Polisin yakaladığı E.O. ise ifadesinde, etil alkol olarak bildiği maddeyi U.K'den aldığını söyledi.

Bunun üzerine ekipler gözaltına aldıkları U.K'nin sahte içkileri ne şekilde temin ettiğine yönelik ifadesini aldı. U.K, etil alkol olarak bildiği maddeyi 50-60 litre olarak internet üzerinden İstanbul'dan sipariş ettiğini söyledi. Gönderinin kargoyla kendisine ulaştığını itiraf eden U.K, bunları başka kişilere de sattığını anlattı.

Hızlıca harekete geçen polis ekipleri, U.K'den alkol alan 4 kişinin adreslerini belirleyerek toplam 30 litre sahte içkiyi tüketilmeden ele geçirdi.

Polis, gözaltına alınan şüphelilerden alkol almış diğer kişilerin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada hastanede tedavisi süren 12 kişiden 7'sini bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası Bülent Arınç'tan ilk açıklama
Gündem

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası Bülent Arınç'tan ilk açıklama

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadığını belirtirke..
Yaptırım kararı sonrası TL yorumu: Sürpriz hareketler yaşanabilir
Ekonomi

Yaptırım kararı sonrası TL yorumu: Sürpriz hareketler yaşanabilir

ABD'nin Türkiye'ye yönelik skandal yaptırım kararı sonrası Rabobank'tan TL'ye yönelik çarpıcı bir yorum geldi. Rabobank, yaptırım kararının ..
Bosna Hersek'ten Rusya'ya olay tepki: Sizle görüşmeyeceğiz
Dünya

Bosna Hersek'ten Rusya'ya olay tepki: Sizle görüşmeyeceğiz

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay