GÜNCELLEME - Bursa'da sahte içkiden zehirlenen 2 kişi öldü, 12 kişi tedaviye alındı

BURSA (AA) - Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişi öldü, 12 kişi ise tedaviye alındı.

Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesine dün ve bugün farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşmaları üzerine başvuran Mehmet İ. (51), Ferdi N.(37), B.E. (36), M.T. (51), E.A. (43), A.G (52), M.D. (58), M.Ö.K, R.H, G.M, F.D.Y. (49), T.M. (44), İ.Ç.(39) ve S.Ç'nin (51) sahte içkiden zehirlendikleri bilgisi üzerine Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Hastanede tedaviye alınanlardan Mehmet İ. ve Ferdi N. yaşamını yitirdi.



Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hastanede tedavi görenlerden sahte içkileri yarım litrelik pet şişeler halinde temin ettikleri kişinin E.O. olduğunu öğrendi.

Polisin yakaladığı E.O. ise ifadesinde, etil alkol olarak bildiği maddeyi U.K'den aldığını söyledi.

Bunun üzerine ekipler gözaltına aldıkları U.K'nin sahte içkileri ne şekilde temin ettiğine yönelik ifadesini aldı. U.K, etil alkol olarak bildiği maddeyi 50-60 litre olarak internet üzerinden İstanbul'dan sipariş ettiğini söyledi. Gönderinin kargoyla kendisine ulaştığını itiraf eden U.K, bunları başka kişilere de sattığını anlattı.

Hızlıca harekete geçen polis ekipleri, U.K'den alkol alan 4 kişinin adreslerini belirleyerek toplam 30 litre sahte içkiyi tüketilmeden ele geçirdi.

Polis, gözaltına alınan şüphelilerden alkol almış diğer kişilerin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada hastanede tedavisi süren 12 kişiden 7'sini bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.











