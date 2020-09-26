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Aktüel GÜNCELLEME - Beykoz'da ormanlık alanda yangın
Aktüel

GÜNCELLEME - Beykoz'da ormanlık alanda yangın

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-26 17:34:24 -
GÜNCELLEME - Beykoz'da ormanlık alanda yangın

İSTANBUL (AA) - Beykoz'daki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Hisarı Bent Yolu Caddesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kavacık, Çengelköy ve Çavuşbaşı'ndan sevk edilen itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle yangına müdahale ediyor.

Öte yandan bölgeye, yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.

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