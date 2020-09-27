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Aktüel GÜNCELLEME - Beşiktaş'ta iş merkezinde yangın
Aktüel

GÜNCELLEME - Beşiktaş'ta iş merkezinde yangın

- Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Barbaros Bulvarı'nın Beşiktaş istikameti yeniden trafiğe açıldı BARBAROS BULVARI'NIN TRAFİĞE AÇILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-27 14:05:59 -
GÜNCELLEME - Beşiktaş'ta iş merkezinde yangın

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bir iş merkezinin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Daha önce ATV ve Sabah gazetesinin bulunduğu Balmumcu'daki boş haldeki binanın çatı katında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle Barbaros Bulvarı'nın Beşiktaş yönü trafik akışına kapatıldı. Bu nedenle toplu taşımayı kullanan vatandaşlar, araçlardan inerek yaya olarak yollarına devam etti.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmesinin ardından soğutma çalışması yaptı. Binada kimsenin olup olmadığını da kontrol eden ekipler daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Trafik polisleri de yangın nedeniyle araç geçişlerine kapatılan Barbaros Bulvarı'nın Beşiktaş istikametini yeniden trafiğe açtı.

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