  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Bal tenekesiyle eroin sevkiyatı "Sezar"ın hassas burnuna takıldı
Aktüel

GÜNCELLEME - Bal tenekesiyle eroin sevkiyatı "Sezar"ın hassas burnuna takıldı

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-19 20:13:31 -
GÜNCELLEME - Bal tenekesiyle eroin sevkiyatı "Sezar"ın hassas burnuna takıldı

BOLU (AA) - Bolu'da bal tenekeleri içinde 2 kilo 6 gram eroin ve 824 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılan aracı Anadolu Otoyolu'nun Bolu il sınırında durdurdu.

Araçta narkotik köpeği "Sezar" ile yapılan aramada, 2 bal tenekesine gizlenmiş 2 kilo 6 gram eroin ve 824 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili araçtaki N.B. ve İran uyruklu M.T. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay
Dünya

Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay

Yunan gazetesi To Vima'da yer alan bir haberde, geçtiğimiz hafta yapılan AB AB Konseyi toplantısında Yunanistan'ın önerisiyle 'Türkiye'ye si..
Kıbrıs gazetesinin Türkiye düşmanlığı!
Gündem

Kıbrıs gazetesinin Türkiye düşmanlığı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rum taraftarı olarak bilinen Avrupa gazetesi, seçimleri kazanarak Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın zaf..
Azerbaycan-Ermenistan cephesine 2. Dünya Savaşı gazileri gönderildi
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan cephesine 2. Dünya Savaşı gazileri gönderildi

Dağlık Karabağ'da çatışmalar şiddetlenirken Ermenistan, cephe hattına 2. Dünya Savaşı gazilerini göndermeye başladı.
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay