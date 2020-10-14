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Aktüel GÜNCELLEME - Aydın'da başkasına ait evi satmaya çalıştığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Aydın'da başkasına ait evi satmaya çalıştığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı

Zanlılardan biri, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-14 17:50:13 -
GÜNCELLEME - Aydın'da başkasına ait evi satmaya çalıştığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde, sahte belgelerle başkasına ait evi satmaya çalıştıkları iddiasıyla Tapu Müdürlüğünde gözaltına alınan zanlılardan 5'i tutuklandı.

Emniyet ekipleri, Didim İlçe Tapu Müdürlüğünde, yurt dışında yaşayan A.M'ye ait evi, sahte belgelerle satmaya çalışan dolandırıcılar olduğu yönündeki ihbar üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda A.T, V.Y, R.O, Y.K, S.Ç. ve S.D. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametleri ve üstlerindeki aramalarda, ev sahibi A.M'ye ait vesikalık fotoğraflar, bu kişi adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile taklit imza için deneme yapılmış not defteri ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Zanlılardan Y.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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