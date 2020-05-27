  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Avcılar'da fabrika yangını

Plastik ürün imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-27 17:22:33 -
GÜNCELLEME - Avcılar'da fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da plastik ürün imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Firüzköy Mahallesi Kocaali Caddesi'ndeki plastik ürün imal edilen fabrikada, tadilat esnasında kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımların naylonları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Bunun üzerine fabrikadan dışarı çıkan çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, bütün fabrikayı sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı