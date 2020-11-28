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Aktüel GÜNCELLEME - Antalya'da kayıp olarak aranan gencin ormanlık alanda gömülü cesedi bulundu
Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'da kayıp olarak aranan gencin ormanlık alanda gömülü cesedi bulundu

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Yeniakit Publisher
2020-11-28 22:38:37 -
GÜNCELLEME - Antalya'da kayıp olarak aranan gencin ormanlık alanda gömülü cesedi bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'da kayıp gencin boğularak öldürüldükten sonra ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.

Bir mağazada çalışan 24 yaşındaki Aykut Çakal'dan 23 Kasım'dan bu yana haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan polis ekipleri, ismi açıklanmayan bir Suriyeliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin, Çakal'ı otomobilini satıp parasını almak için M.K. ile boğarak öldürdüklerini, cesedini de Varsak bölgesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf ettiği öğrenildi. Belirtilen ormanlık alanda arama yapan ekipler, Çakal'ın el ve ayakları bağlı cesedini, toprağa gömülü halde buldu. Gömüldüğü yerden çıkarılan Çakal'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından İstanbul'a gönderildi.

Polis, diğer cinayet şüphelisi M.K'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, aranan şüpheli M.K'nin Aykut Çakal ile yakın arkadaş olduğu ve M.K'nin otomobilini satmak için Çakal'a benzeyen gözaltındaki Suriyeliyi bulduğu öğrenildi. Otomobili 86 bin liraya bir galericiye satan M.K. kayıplara karışırken Suriyeli şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Satılan otomobile el koyan polis, firarda olan M.K'nin izini bulabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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