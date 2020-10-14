GÜNCELLEME - Antalya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, gözaltındaki bir kişi tutuklandı.
Mahmut M'nin (51) kullandığı 07 HPK 17 plakalı hafif ticari araç, Okurcalar Mahallesi, Alanya-Antalya kara yolu Belediye Kavşağı'nda, Mustafa Şensoy (51) yönetimindeki 07 NYU 48 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Şensoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarmanın gözaltına aldığı Mahmut M, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.