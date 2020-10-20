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Aktüel GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'ndaki kazada yaralanan Çaykur Rizespor'un eski yöneticisi taburcu edildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'ndaki kazada yaralanan Çaykur Rizespor'un eski yöneticisi taburcu edildi

YARALININ TABURCU EDİLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:40:31 -
GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'ndaki kazada yaralanan Çaykur Rizespor'un eski yöneticisi taburcu edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, tırla cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan, bir şirketin üst yöneticisi (CEO) ve Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un eski yöneticilerinden olduğu öğrenilen Aykut Ferah taburcu edildi.

Halil D. idaresindeki 34 ZB 3486 plakalı tır, Anadolu Otoyolu'nun Şirintepe mevkisinin İstanbul istikametindeki bir viyadükte, 34 BJK 321 plakalı Düzgün K'nin kullandığı ciple çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak refüje çarpan cipteki Aykut Ferah yaralandı.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametindeki trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Ferah'ın bir şirketin CEO'su ve Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un eski kulüp basın sözcüsü olduğu öğrenildi.


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