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Aktüel GÜNCELLEME - Afganistan'da bombalı araç saldırısı: 31 ölü
Aktüel

GÜNCELLEME - Afganistan'da bombalı araç saldırısı: 31 ölü

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-29 11:58:46 -
GÜNCELLEME - Afganistan'da bombalı araç saldırısı: 31 ölü

ANKARA (AA) - Afganistan’ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı araç saldırısında 31 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsmi açıklanmayan Afgan yetkili, Afganistan’ın Gazne vilayetinde bir kamu güvenlik binası yakınında bombalı araçla saldırı gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Yetkili, saldırıda 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırının, tamamen patlayıcılarla dolu olduğu belirtilen Humvee türü zırhlı bir araçla yapıldığı ve binada komando birliklerinin bulunduğu kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

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