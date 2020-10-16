GÜNCELLEME - Adana'da "tefeci" operasyonu: 12 gözaltı

ADANA (AA) - Adana'da tefecilere yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "tefecilik" yaparak 72 kişiyi mağdur edip 5 milyon 735 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Polis, hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüphelinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 17 bin 200 dolar, 1 milyon 972 bin 100 lira tutarında senet ve çek, ruhsatsız tabanca ve 3 mermi, alacak bilgilerinin bulunduğu not defteri, tapu belgesi, araç satış sözleşmesi ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 zanlı, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.