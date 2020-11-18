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Aktüel GÜNCELLEME - Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu
Aktüel

GÜNCELLEME - Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-18 18:38:01 -
GÜNCELLEME - Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 7 ilde, FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen ve meslekten ihraç edilen 25 eski emniyet mensubu, Niğde, Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya'da dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 9'u, bu sabah sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.

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