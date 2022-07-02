Güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları 2 Temmuz 2022!

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte brent petrol fiyatları 130 TL seviyelerine kadar çıkmıştı. Türkiye’nin ne arabuluculuğu sayesinde Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelmeye başladı. Bu durum petrol fiyatlarının aşağıya geçilmesine olanak sağlarken, bir yandan da dolar kurunu düşmesi nedeniyle akaryakıt fiyatlarında zaman zaman indirim gerçekleşti. Son haftalarda dolar kurunun da düşmesiyle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatarına ardı ardına indirim geldi. Peki benzine indirim var mı? Motorin fiyatı ne kadar oldu? Güncel benzin fiyatları nedir?

Benzine indirim var mı? LPG'ye indirim mi geldi?

Benzinde 2 TL'yi aşan bir indirim, LPG/otogazda ise 1 TL 75 kuruş indirim yapıldı. Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli oldu. Böylece benzine 1 Haziran'dan sonra yapılan zamların tamamı geri alındı. Benzin bu geceden itibaren 25 TL seviyelerine geri döndü. Bayramdan önce gelen indirimler eğer bozulmazsa 1 ay önceki seviyelerden seyahat edilmesi de mümkün olacak. İşte 2 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul'da akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzin: 27,25 TL'den 25,18 TL'ye düştü

LPG: 12,42 TL'den 10,67 TL'ye düştü

Motorin: 26,64 TL

Ankara'da motorin, benzin, LPG fiyatı

Benzin: 27,35 TL'den 25,31 TL'ye düştü

LPG: 12,29 TL'den 10,57 TL'ye düştü

Motorin: 26,74 TL

İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları nedir?

Benzin: 27,37 TL'den 25,30 TL'ye düştü

LPG: 12,09 TL'den 10,31 TL'ye düştü

Motorin: 26,77 TL