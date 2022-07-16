Güncel akaryakıt fiyatları: 16 Temmuz benzin, motorin, LPG fiyatları... İstanbul, Ankara, İzmir!
Dünya genelinde güçlenmeye devam eden enflasyon ve resesyon endişeleri piyasaları bir hayli geriyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte petrol fiyatları aldı başını gitti. Müzakere masasının kurulmasıyla birlikte brent petrol fiyatları geri çekilmiş olsa da küresel gelişmeler neticesinde petrol fiyatları bir inip bir çıkmakta. Petrolün yükselmesinin yanında dolar kurunun da yukarı yönlü hareket etmesi neticesinde akaryakıt fiyatlarına da zam gelmekte. Petrol ve doların düşmesi durumunda ise benzin, motorine indirim söz konusu olmakta. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları:
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 97,25 dolardan işlem görüyor. Böylece Brent petrolün varil fiyatı marttan bu yana en düşük seviyesine indi. Brent petrol yeniden 100 doların üzerine çıktı. Bunda, ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif bir faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentiler etkili oldu. Brent petrolde teknik olarak 99,45 ile 101,87 dolar aralığının direnç, 99,43 ile 97,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
Brent petrolde teknik olarak 99,45 ile 101,87 dolar aralığının direnç, 99,43 ile 97,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Araç sahipleri güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını sorguluyor. Peki 16 Temmuz 2022 benzin fiyatı, motorin litresi ne kadar? 16 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, benzin ve LPG fiyatları...
İstanbul'da motorin, benzin, LPG fiyatları
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 23,66
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,40 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 23,65 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,43 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,03 TL
Ankara'da motorin, benzin, LPG fiyatları
Ankara'da benzin litre fiyatı 23,76 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 25,49 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11.05 TL
İzmir'de motorin, benzin, LPG fiyatları
İzmir'de benzin litre fiyatı 23,78 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 25,50 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL