Güncel akaryakıt fiyatları: 16 Temmuz benzin, motorin, LPG fiyatları... İstanbul, Ankara, İzmir!

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 97,25 dolardan işlem görüyor. Böylece Brent petrolün varil fiyatı marttan bu yana en düşük seviyesine indi. Brent petrol yeniden 100 doların üzerine çıktı. Bunda, ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif bir faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentiler etkili oldu. Brent petrolde teknik olarak 99,45 ile 101,87 dolar aralığının direnç, 99,43 ile 97,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 99,45 ile 101,87 dolar aralığının direnç, 99,43 ile 97,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Araç sahipleri güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını sorguluyor. Peki 16 Temmuz 2022 benzin fiyatı, motorin litresi ne kadar? 16 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, benzin ve LPG fiyatları...

İstanbul'da motorin, benzin, LPG fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 23,66

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,40 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 23,65 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,03 TL

Ankara'da motorin, benzin, LPG fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı 23,76 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 25,49 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.05 TL

İzmir'de motorin, benzin, LPG fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı 23,78 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 25,50 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL