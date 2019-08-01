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Günay Güzel: “Yaz Okulu dolu dolu geçiyor”

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından organize edilen “Masa Tenisi Yaz Okulu” çalışmaları devam ediyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:55
Günay Güzel: “Yaz Okulu dolu dolu geçiyor”

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından organize edilen “Masa Tenisi Yaz Okulu” çalışmaları devam ediyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait 4 Eylül Spor Salonunun yanı sıra Yavuz Selim Ortaokulu’nda 4 grup halinde tecrübeli antrenörler Günay Güzel ve Erkan Deliktaş nezaretinde süren masa tenisi yaz okulu çalışmalarında kayıtlarda devam ediyor.


Yaz okulu müracaatın bizzat yapılacağı da öğrenilirken, masa tenisi yaz okulu kayıtları için Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´ne kayıtların yapılması istendi.


Alınan bilgiye göre Haziran’da start alan masa tenisi yaz okulu çalışmalarına yaklaşık 100 sporcu katıldı. Masa tenisi yaz okulu çalışmaları 1 Eylül Pazar günü sona erecek.


Günay Güzel: “Masa tenisi giderek büyüyor”


Masa tenisi antrenörü Günay Güzel, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında masa tenisi yaz okulunda çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade ederek şunları söyledi; “Çocuklarımıza yazın masa tenisi öğrenme imkanı sunduk. Çocuklarımız yaz tatilini dolu dolu, spor yaparak geçiriyorlar. Çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Tecrübeli antrenörler nezaretinde yaz okulumuzu 1 Eylül´e kadar sürdüreceğiz. İlimizdeki masa tenisi branşı giderek büyüyor. Bölge okullarımızda da çalışmalarımız devam ediyor. Yaz okulumuz sona erdikten sonra aynı şekilde sezon içerisinde de antrenmanlar devam edecek. Çocukların yaz tatilini dolu dolu geçirmesi bizlerin için büyük bir mutluluk” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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