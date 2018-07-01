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'Günah keçisi' ilan edilen Mesut Özil'e, yıldız futbolcudan destek

Bayern Münih'in ve Alman Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Jerome Boateng, Dünya Kupası'ndan elenmelerine sebep olarak Mesut Özil'i hedef alanlara ateş püskürdü ve Milli Takım arkadaşına destek çıktı.

01 Temmuz 2018 Pazar 15:48
'Günah keçisi' ilan edilen Mesut Özil'e, yıldız futbolcudan destek

Alman Milli Takımı'nın oyuncusu Jerome Boateng, Almanya'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmesinin faturasının takımın Türk kökenli futbolcusu Mesut Özil'e kesilmesine tepki gösterdi.

Boateng, Welt gazetesine verdiği röportajda, Alman Milli Takımı'nın turnuvadan elenmesiyle ilgili doğru bir analizin yapılması gerektiğini, sert eleştirilerin de anlaşılabilir olduğunu bildirdi.

''MESUT ÖZİL'İN KENDİ OYUN TARZI VAR''

"Herkes şimdi Mesut'u seçti. Bu olamaz. Mesut bir insan. Tüm eleştiriler birisinin üzerinden yapılmamalı, tüm takımın sorumluluğu var." diyen Boateng, takım olarak hep birlikte bu Dünya Kupası'nda iyi oynamadıklarını, bundan tüm ekibin sorumlu olduğunu belirtti.

Mesut Özil’in kendi oyun tarzına sahip olduğuna işaret eden tecrübeli futbolcu, "Bu da yeni değil. Top ondayken Mesut bir sanatçı. Benim gibi savunmada savaşçı değil. Belki de bundan dolayı yanlış anlaşılıyor. Ancak bu onun istekli olmadığı veya bilerek hata yaptığı anlamına gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

''KENDİMİ ONUN YERİNE KOYAMIYORUM''

Genel olarak bir "günah keçisinin" aranmasından yana olmadığını vurgulayan Boateng, "Eskiden futbol oynayanlar ve şimdi uzman olanların Mesut ve başkalarını eleştirmeleri çok yazık. Çünkü bir futbolcunun kötü bir dönemi olduğunda nasıl hissettiğini biliyorlar. Mesut üzerinde konuştuğumuzda herhangi bir futbolcu hakkında konuşmuyoruz. Mesut'un dünya şampiyonu olmamızda büyük katkısı var ve 90’ın üzerinde maç oynadı. Burada önemli olan saygı." ifadelerini kullandı.

Boateng, turnuvadan sonra Mesut ile görüştüğünü belirterek, "Hepimiz gibi Mesut da şampiyonanın erken bitmesinden dolayı çok üzgün ve hayal kırıklığı yaşıyor. Ben kendimi onun yerine koyamıyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.

Milli takımdan ayrılmayı düşünmediğini ifade eden Boateng, bundan sonra da oynamak istediğini belirtti.

Boateng, Alman Milli Takımı’nın teknik direktörü Joachim Löw’ün de görevini sürdürmesinden yana olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 15:48
  1. Jerome Boateng
  2. Mesut Özil
  3. Almanya Milli takımı
  4. Rusya
  5. 2018 Dünya Kupası

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