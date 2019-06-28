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'Gün Kaftancıoğlu'nu kollama günü' Solaklardan kıvrak Canan’ı koruma kampanyası

Solak medya, hesap günü yaklaşınca paçavralara yaptığı açıklamayla 'hakkımdaki iddialar montaj.' diyen Canan Kaftancıoğlu için koruma kampanyası başlattı. FETÖ sevici 'T24', din düşmanı 'Cumhuriyet', terör sevici 'Birgün' ile Karanlık 'Oda', İstanbul Adliyesi'nde hesap veren Kaftancıoğlu için hazırladıkları haberlerde bakın nasıl aynı ifadeleri kullandı.

28 Haziran 2019 Cuma 11:06
'Gün Kaftancıoğlu'nu kollama günü' Solaklardan kıvrak Canan’ı koruma kampanyası

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, attığı skandal tweetleri sebebi ile İstanbul Adliyesi'nde hesap verirken; solak paçavralar, Kaftancıoğlu'na montajlı belgelerle dosya hazırlandığını ileri sürerek onu koruma kampanyası başlattı.

FETÖ sevici 'T24'

FETÖ sevici 'T24', Kaftancıoğlu hakkında hazırladığı haberde il başkanına sahte belgelerle iddianame hazırlandığını ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:

"CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, 6 yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları ve hakkında üretilen 'SAHTE İÇERİKLER DELİL KABUL EDİLEREK' açılan davada bugün saat 10.00’da hakim karşısına çıkacak."

Din düşmanı 'Cumhuriyet'

Diğer paçavra din düşmanı 'Cumhuriyet' de Kaftancıoğlu ile ilgili aynı elden yazılmış gibi benzer ifadeleri kullandı:

"CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medya paylaşımları ve 'SAHTE İÇERİKLER DELİL KABUL EDİLEREK' bir dava açıldı."

Terör sevici 'Birgün'

Terör sevici paçavra Birgün, emsalleri ile aynı kelimeleri kullanarak Canan Kaftancıoğlu'nu koruma kampanyasına katıldı:

"CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, bazı sosyal medya paylaşımları ve hakkında üretilen 'SAHTE TWEETLER DELİL KABUL EDİLEREK' açılan davada 28 Haziran Cuma günü (yarın) saat 10.00’da hakim karşısına çıkacak."

Ve Karanlık 'ODA'

Karanlık Oda TV ise Canan Kaftancıoğlu'na açılan dava sebebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik hakaretler olduğunu saptırarak konuyu 17-25 Aralık operasyonları ile ilişkilendirdi:

"CHP’li Canan Kaftancıoğlu'na, Berkin Elvan'ın ölümü, Gezi direnişi, AKP'li bakanlara yönelik yolsuzluk operasyonu ile ilgili sosyal medya paylaşımları sebebiyle dava açılmıştı. Kaftancıoğlu’nun avukatları konuyla ilgili, delil olarak gösterilen sosyal medya paylaşımlarının arasında bilgisayar ortamında üretilmiş “sahte tweetler”in de bulunduğunu belirtmişti."

KAFTANCIOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

Sözde Ermeni Soykırımını kabul etti!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 24.04.2012 tarihinde sözde Ermeni Soykırımı'nı şu ifadelerle savunmuştu:

"Tarihte Bugün: Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz, 19:15'te Taksim'de"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret!

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edecek kadar pervasızlaşan Kaftancıoğlu, 12.03.2014 tarihinde şunları söyledi:

"Tayyip Erdoğan nerdesin, Allah belanı versin. Şimdiki sloganımız da bu!"

Hain darbecilere direnenlere iftira!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı akşamda da içini döken Kaftancıoğlu, darbecilere direnenlere iftira atarken İslam'a olan hazımsızlığını şöyle ifade etmişti:

"Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin."

Gezici teröristlere destek!

Kaftancıoğlu, Gezici teröristlerin yakıp yıktığı günlerde ölen Berkin Elvan'a ilişkin mesajında devleti katillikle suçladı:

"Devlet değil seri katil.. Hoşçakal Berkinim."

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:06
  1. Ankara
  2. Canan Kaftancıoğlu
  3. T24
  4. Cumhuriyet
  5. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
  6. CHP
  7. Oda TV
  8. Recep Tayyip Erdoğan
  9. Berkin Elvan

YORUM YAZ

  • hercaihercai33 dk önce
    Devlete, Dine, Millete ve Erdogan'a kufret, ondan sonra da sahte hesap de cik isin icinden! Cezasi kesinlikle verilmeli! Ama oyle bir hakim goremiyorum!
  • hercaihercai33 dk önce
    Devlete, Dine, Millete ve Erdogan'a kufret, ondan sonra da sahte hesap de cik isin icinden! Cezasi kesinlikle verilmeli! Ama oyle bir hakim goremiyorum!
  • hercaihercai33 dk önce
    Devlete, Dine, Millete ve Erdogan'a kufret, ondan sonra da sahte hesap de cik isin icinden! Cezasi kesinlikle verilmeli! Ama oyle bir hakim goremiyorum!
  • hercaihercai33 dk önce
    Devlete, Dine, Millete ve Erdogan'a kufret, ondan sonra da sahte hesap de cik isin icinden! Cezasi kesinlikle verilmeli! Ama oyle bir hakim goremiyorum!
  • BEKİR ÇELİKBEKİR ÇELİK39 dk önce
    Kripto hristiyan bu kadın kızmanıza gerek yok vazifesini yapıyor cehennemine ateş taşıyor.....
  • eylemeylem46 dk önce
    cııııızzzzzzıııııııkkkkkkcıııııııızzzzzzıııııııııkkkkkkkcııııııııızzzzzzkkkkkkk
  • ErenEren48 dk önce
    Benim teröristim iyidir kafası. ...

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