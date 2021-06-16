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Sağlık Gün içinde randevu gün içinde aşı uygulaması nedir?
Sağlık

Gün içinde randevu gün içinde aşı uygulaması nedir?

Gün içinde randevu nedir? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde aşı uygulaması hız kazandı. Vatandaşlar aşılara büyük ilgi gösteriyor. 15 Haziran’da 1 milyonu aşkın kişi aşı oldu. Aşılara artan talepler sebebiyle yeni uygulamalarda hayata geçiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak gün içinde aşı randevusu konusunda bir paylaşımda bulundu. Peki, gün içinde aşı randevusu ne oluyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-16 11:45:00 -
Gün içinde randevu gün içinde aşı uygulaması nedir?

Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süre geride kaldı. Vatandaşlar, son günlerde aşılara yoğun ilgi gösteriyor. Aşı sırasını bekleyenler ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaşımlarını yakından takip ediyor. Peki, gün içinde aşı ne oluyor?

Gün içinde randevu gün içinde aşı uygulaması nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Randevu İstesem Aşım Ne Zaman Yapılır? 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 15 Haziran'da aşılarla ilgili önemli bi gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarında "1 milyon 240 bin 311 sizce nedir? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk" paylaşımında bulundu.

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