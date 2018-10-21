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Gün de üç defa bir tutam çiğne..

"Günde üç defa bir tutam fesleğen çiğne, sonra ister yut ister tükür..”

21 Ekim 2018 Pazar 19:35
Gün de üç defa bir tutam çiğne..

Fırsat bu fırsattır. Bu haberi hemen değerlendirin ve sağlığınızı kurtarın. Sadece kendi sağlığınızı değil, ev halkınızın da sağlığını kurtarmış olacaksınız. Ünlü profesörlerden Erkan Topuz, “sigarayı bırakmak istiyorum ama, bırakamıyorum..” diye yakınanlara son derece kolay bir yol tavsiyesinde bulundu: “Günde üç defa bir tutam fesleğen çiğne, sonra ister yut ister tükür..”

Sigara için bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de farklı mücadele yöntemleri açılmaktadır. Ak Parti hükümetleri bu yönde yoğun mücadele veriyor. Kim ne derse desin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsi çabaları kendisini ileride hayırla yâd edilmesine yetecek de artacak. Yeşilay sigara bırakmak isteyenlere destek vermektedir.

Kanserle savaşan hekimlerimizin önde gelenlerinden olan Prof. Dr. Erkan Topuz, televizyonlardan hararetli hararetli anlattı. “Günde 3 defa fesleğeni alıp çiğnerseniz sigarayı kısa zamanda bıraktığınızı göreceksiniz. Hem sigara bırakacak hem de fesleğenin faydalarından yararlanacaksınız” dedi.

“İsterseniz yoğurta karıştırıp yerseniz bağırsak kanserini önlüyor. Aynı şekilde fesleğenin çayını yapar içerseniz bağırsak kanserini önlediği gibi sindirimi de kolaylaştırmaktadır. Fakat en bomba faydası ise sigara bıraktırmaya yardımcı olmasıdır. Ayrıca kolayca bulacağınız bu bitki pazarlarda, manavlarda bulabilirsiniz. İsterseniz evde kendinizde yetiştirmeniz mümkündür. Evde saksılarınıza fesleğen ekerek yetiştirmeniz mümkündür. Saksı saksı fesleğeni ekerek kısa ve pratik şekilde evde sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Hatta yoğurtla beraber, salatalarınızda da mutlaka fesleğene yer veriniz” diye ekledi.

* Fesleğen öncelikle sindirim sistemini ve sinir sistemini olumlu etkiler; şişkinlik, mide krampı, uykusuzluk durumlarında yardımcı olur.

* Geleneksel olarak, anne sütünü arttırmada kullanılır.

Romatizmaya faydalıdır. Yapılan bir deneyde, romatizma hastalarına fesleğen yedirildi. Hastaların % 73 gibi yüksek bir oranında şişme ve ağrıların azalıp, yok olduğu görüldü.

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 19:35
  1. sigarayı bırakmak için yapılması gerekenler
  2. fesleğen
  3. fesleğenin faydaları

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