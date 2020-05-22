  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canavar otu nedir? Canavar otunun faydaları nelerdir? Canavar otu ne işe yarar, ne için kullanılır? Canavar otu çayı nasıl hazırlanır?

İş ilanları İŞKUR kamu personel alımları başvuruları

Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Devlet Bahçeli'nin 'vekil transferi' önerisi sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Sabancı Holding 150 bin hızlı tanı kitini bakanlığa teslim etti
için kalan
Aktüel

Gümüşhane'de Yeniköy Göleti'ne 40 bin sazan yavrusu bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:57:38 -
Gümüşhane'de Yeniköy Göleti'ne 40 bin sazan yavrusu bırakıldı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Yeniköy Göleti'ne, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 40 bin sazan yavrusu salındı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve balık üretiminin artırılması amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen 40 bin sazan balığı yavrusunun, Şiran Yeniköy Göleti'ne bırakıldığı belirtildi.

Balıklandırma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin büyük önem verdiği, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılması için su ürünleri kaynaklarımızı balıklandırmaya devam ediyoruz. Göl ve göletleri balıklandırarak, sportif balık avcılığının geliştirilmesi ve turizme yönelik çalışmalara katkı sağlanarak, ekonomimize katma değer sağlanması hedeflenmektedir. "

Açıklamada, Türkiye'nin biyo çeşitliliğin korunması ve su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyularak balık başta olmak üzere su ürünlerinin en az bir kez üremelerine imkan tanınmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı