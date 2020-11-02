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Aktüel Gümüşhane'de yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki köprüden dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Aktüel

Gümüşhane'de yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki köprüden dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 18:22:05 -
Gümüşhane'de yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki köprüden dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, yaklaşık 2 metre yüksekliği olan köprüden savrulup dere yatağına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Süleymaniye Mahallesi'nden Gözeler Köyü istikametine giden İrfan Tanrıkulu'nun kullandığı 41 JA 293 plakalı otomobil, Kırkpavli mevkisinde, 2 metre yüksekteki köprüden düşerek dere yatağına yuvarlandı.

Kazada sürücü Tanrıkulu ile otomobilde bulunan Mert Okumuş, Edanur Kaya ve Tuğçe Kömürcü yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi ile Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


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