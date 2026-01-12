  • İSTANBUL
Gümüşhane'de kar nöbeti devam ediyor! Gözler 13 Ocak için valilikten gelecek açıklamada
Yerel

Gümüşhane'de kar nöbeti devam ediyor! Gözler 13 Ocak için valilikten gelecek açıklamada

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Gümüşhane'de kar nöbeti devam ediyor! Gözler 13 Ocak için valilikten gelecek açıklamada

Gümüşhane’de etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü il genelindeki tüm okullar tatil edilirken, şimdi tüm gözler 13 Ocak Salı günü için alınacak karara çevrildi. Meteoroloji verilerine göre kentte kar yağışının şiddetini artırarak devam etmesi ve hava sıcaklıklarının sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesi beklenirken, öğrenci ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor.

Kar yağışının hızlandığı Gümüşhane'de yarın hava sıcaklığının -12 dereceye ineceği tahmin ediliyor. İlerleyen günlerde termometrelerin daha düşük sıcaklıkları göstereceği kentte Valilik kararları yakından takip ediliyor. Bu noktada Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi, 13 Ocak Salı günü kar tatili olacak mı soruları yanıt arıyor. İşte detaylar.

Yarın Gümüşhane'de Okullar Tatil Mi?

Valilik 13 Ocak Salı günü için henüz bir tatil kararı açıklamadı.

Tatil kararları genellikle akşam saatlerinde açıklanıyor. Önümüzdeki saatlerde bir duyuru yapılması halinde detaylar haberimize eklenecek.

12 Ocak Tatil İlan Edilmişti

Valilik bugün için il genelinde 1 günlük kar tatili kararı alındığını ilan etmişti. Bu kararın yarına uzatılıp uzatılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

